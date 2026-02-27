В Истре утвердили границы братской могилы

Границы территории и режим использования братской могилы борцов за Советскую власть утвердили в Истре в Подмосковье. Объект культурного наследия регионального значения расположен на улице Советской при въезде к Ново-Иерусалимскому монастырю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главное управление культурного наследия Московской области закрепило границы мемориала и установило обязательные требования к использованию его территории. Решение касается объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила борцов за Советскую власть» в Истре.

Режим использования допускает работы по сохранению, ремонту и реставрации памятника, а также благоустройство и озеленение при условии сохранения его исторического облика.

При этом запрещены новое строительство, размещение рекламных конструкций, организация парковок и прокладка дорог. Нельзя проводить самовольную вырубку зеленых насаждений и земляные работы без археологического сопровождения, а также иную деятельность, способную повлиять на сохранность мемориала.

Принятые меры направлены на защиту исторической среды и предотвращение несогласованных изменений на территории памятника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.