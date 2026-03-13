В Истре 19 апреля пройдет весенний забег «Соколиная гора»

Регистрация на весенний трейловый забег «Соколиная гора» открылась в Подмосковье. Соревнования пройдут 19 апреля на территории лесопарка «Соколиная гора» в Истре, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Весенний забег «Соколиная гора» — ежегодное спортивно-туристическое событие, которое проходит по пересеченной местности. В этом году трассы проложат по территории нового лесопарка в Истре.

Участникам предложат дистанции на 5 и 10 км, а также новый формат гонки-преследования. Он пройдет в два этапа по 1,5 км по лыжероллерной трассе с крутыми спусками и подъемами. Для начинающих спортсменов подготовили дистанции 0,5 км и 1,5 км.

К старту допускаются все желающие. Каждый участник на финише получит памятную медаль. Зарегистрироваться можно до 14 апреля на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.