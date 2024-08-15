В Историко-культурном центре города Видное состоялась выставка «Коллеги 2024»

В Видновском историко-культурном центре прошла выставка «Коллеги 2024», где были представлены работы студентов, выпускников и преподавателей кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы гордимся нашими работами, так как студенты традиционно выполняют проекты и выпускные квалификационные работы на заказ, и все заказчики остаются довольны», — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заведующего кафедрой дизайна МРСЭИ Оксаны Макеевой.

Стоит отметить, что выставка включала в себя работы в разных стилях и направлениях: живопись, рисунок, арт-объекты, авторские игрушки и книги. На ней можно было увидеть не только экспонаты состоявшихся дизайнеров, но и работы студентов-первокурсников. Многие из выпускников стали преподавателями в этом же университете и представили свои работы.

«На выставке я не увидела студенческих работ — все представленные там работы уже профессиональные, они очень креативные и интересные», — поделилась выпускница Московского регионального социально-экономического института Юлия Остроумова.

Благодаря разнообразию экспонируемых работ, выставка «Коллеги 2024» будет интересна широкому кругу гостей. Посетить ее можно до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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