В историческом центре Коломны утвердили предмет охраны городской усадьбы

В Коломне утвердили предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, п. пол. XIX в. — вт. пол. XIX в.: главный дом, 1840-е г.» по адресу: улица Октябрьской революции, дом № 167. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Жилой дом расположен в историческом центре города Коломны на улице Октябрьской революции, на территории бывшей Запрудной слободы. До XVIII века улица называлась Большой Московской, т. к. являлась частью тракта Москва-Астрахань, с кон. XVIII в. — Астраханской. В 1918–1921 гг. носила название Красной улицы по размещавшемуся на ней штабу «красной гвардии», а в октябре 1921 г. к празднованию четырехлетней годовщины Октябрьской революции улица получила существующее название.

Двухэтажное здание XIX в. с четырехпилястровым портиком и аттиком на юго-западном (главном) фасаде — бывший главный дом городской усадьбы, сложившейся в пер. пол. XIX в.

В предреволюционные годы усадьбой владел купец Саламанников. В состав усадьбы также входили два флигеля (один из которых ныне утрачен), соединявшихся с главным домом оградой с двумя воротами. Как и многие купеческие дома в советское время дом был национализирован и приспособлен под квартиры. Первоначально выстроенный в формах классицизма главный дом усадьбы во вт. пол. — кон. XIX века получил более развитый, существующий сегодня декор в формах эклектики: оконные наличники с фигурными на кронштейнах сандриками с круглыми розетками и бриллиантовым рустом, рустованные угловые пилястры, фигурные филенки на пилястрах портика, междуэтажный с фигурным фризом карниз.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.