В Химках утвердили предмет охраны каретного сарая усадьбы Мцыри
Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны каретного сарая усадьбы «Мцыри (Спасское)» в деревне Середниково городского округа Химки. Документ определяет историко-архитектурные характеристики здания, подлежащие обязательному сохранению, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Предмет охраны установлен для объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Мцыри (Спасское), XVII–XVIII вв.: Каретный сарай», расположенного на территории усадьбы Середниково. Соответствующим распоряжением закреплен перечень характеристик, которые необходимо сохранять при ремонте, реставрации и других работах.
В перечень вошли местоположение здания в структуре усадебного ансамбля, объемно-пространственная композиция конца XVIII — начала XIX века, архитектурное оформление фасадов, исторические проемы и декоративные элементы. Также подлежат охране конструкции кирпичных стен, особенности кровли и отделки.
Каретный сарай входит в хозяйственный комплекс усадьбы и формирует пространство конного двора. Утверждение предмета охраны устанавливает правовые параметры допустимых изменений, служит основанием для согласования проектной документации и проведения государственного контроля. Решение направлено на сохранение подлинной архитектурной среды и исторической планировочной структуры ансамбля федерального значения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.