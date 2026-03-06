В Химках театр представил спектакль на фестивале «RT.Док»

Театр «Наш дом» из Химок 3 марта выступил на IV Международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» с постановкой «Огонь Веры». Спектакль основан на реальных историях участников СВО и был показан в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В основе постановки «Огонь Веры» — реальные истории современных защитников Отечества, знакомые зрителям по фильмам телеканала RT.Док. Спектакль рассказывает о героизме российских военнослужащих, товариществе и солдатских буднях. Авторы подчеркивают, что победа складывается из усилий бойцов, медсестер, волонтеров и военкоров.

Творческий коллектив подготовил выступление под руководством режиссера Юрия Зайцева. В композиции переплетаются кинокадры документальных фильмов фонда RT.Doc и сценическая игра актеров. Судьбы реальных героев раскрываются через восприятие их сослуживцев.

«У многих сотрудников нашего театра родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО, и мы понимаем, что каждая семья в нашей стране ждет своих ребят домой живыми и невредимыми. Поэтому для нас очень важно поддерживать эти семьи и выполнять свои задачи на культурном фронте во имя нашей Победы», — поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий Зайцев.

Международный фестиваль прошел в Национальном центре «Россия». Главными зрителями стали участники боевых действий и их семьи. При поддержке Россотрудничества показы работ также состоялись в 24 странах, включая Абхазию, Армению, Афганистан, Бангладеш, Белоруссию и Непал. Документальные картины увидели и в Донецке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.