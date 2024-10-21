В Химках состоится творческий конкурс среди поэтов

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки проведут поэтический концерт «Я говорю». Стать участниками конкурса-концерта сможет каждый, кто пишет стихотворения или любит выступать с поэтическими произведениями других авторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс проведут в два этапа. В первом — будущим участникам предстоит отправить заявку на почту khimki-mk@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, рассказать о себе и указать стихотворение для выступления. Зарегистрироваться на участие можно до 1 ноября. Второй этап — выступление на сцене ВК «Артишок» при свечах и в свете софит. По итогам конкурса участникам концерта вручат награды.

Поделиться своим творчеством и познакомиться с произведениями другим поэтов смогут как юные, так и опытные авторы — к участию приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 99 лет.

Ранее в выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку фотографий «Запах Родины моей». На снимках фотографов — уютные локации, пейзажи и предметы русской культуры. Характерная особенность выставки — эффект присутствия, гости могут не только рассмотреть фотографии, но и почувствовать запах каждой композиции, а также погрузиться в атмосферу снимков с помощью звуков. Посетить иммерсивную выставку можно до 1 декабря по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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