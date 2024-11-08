В Химках состоится масштабный фестиваль школьных музеев

В городском округе Химки проведут масштабный фестиваль школьных музеев. В основу экспозиции лягут экспонаты 20 музеев, которые отразят историю города и достижения военного времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Любой желающий сможет увидеть десятки тематических экспозиций в выставочном комплексе «Артишок». Вход — свободный. Выставка будет открыта до 5 декабря. Роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школ, представители краеведческого общества и историки.

На фестивале презентуют обновленную экспозицию виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы». Это проект позволяет погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями.

«Школьные музеи — уникальное и важное место образования и воспитания нашего подрастающего поколения. Кроме того, вовлечение детей и подростков в музейную деятельность помогает определить духовно-нравственные и патриотические ориентиры», — поделился депутат совета депутатов Артур Каримов.

Фестиваль школьных музеев позволит не только ознакомиться с экспонатами, но и принять участие в конкурсе эссе. Ребята смогут проявить свои таланты, рассказав о значимых исторических событиях и их влиянии на современность.

Все школьные музеи состоят в федеральном реестре музеев образовательных организаций. Сегодня тематические пространства развиваются, расширяются экспозиции, продолжается поисковая работа как на местах былых сражений, так и в библиотеках и архивах.

Этот фестиваль станет одним из ключевых событий патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который запущен по инициативе главы Дмитрия Волошина. Возрастное ограничение: 0+.

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