В Химках открылась выставка о выдающихся женщинах города

Выставка «Это гордое имя — Химчанка» открылась 11 марта в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Экспозиция посвящена женщинам, которые внесли значительный вклад в развитие города. Посетить ее можно до 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция рассказывает о судьбах 11 выдающихся жительниц Химок, чья деятельность стала частью истории города. Среди них — самоотверженные врачи, талантливые художницы и артистки, благотворительницы и хранительницы исторической памяти.

Особую ценность проекту придают исследования краеведа Нины Валентиновны Мочаловой, дополненные новыми находками. Материалы выставки показывают, как женщины разных поколений сохраняли верность призванию и родному городу, несмотря на трудности времени.

«Эта выставка станет началом большого проекта по сохранению памяти о замечательных женщинах Химок. История города хранит множество имен, чьи судьбы еще предстоит рассказать, и впереди — новые открытия, достойные быть внесенными в историю», — отметила депутат Химок, член партии «Единая Россия» Надежда Смирнова.

Выставка проходит в парке Толстого на Ленинском проспекте. Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

