В Химках 6 марта пройдет концерт к Международному женскому дню

Праздничный концерт «Весны прекрасные мгновенья» состоится 6 марта в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Для жителей и гостей округа подготовили музыкальные и творческие номера к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничную программу приурочили к Международному женскому дню. Для зрителей подготовили музыкальные выступления, хореографические номера, чтение стихотворений и поздравления. Концерт станет одним из центральных событий первых весенних дней в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.