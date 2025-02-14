В Гжельском государственном университете открылась выставка скульптуры

Это — персональная выставка директора Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ Александра Рожникова. Ее открыл Денис Сергеевич Сомов, ректор ГГУ.

Александр Александрович Рожников является известным российским скульптором. Он — заслуженный работник культуры Московской области, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, член Союза художников России, член Союза журналистов России, Председатель Союза художников Подмосковья, представитель Губернатора Московской области в геральдической Комиссии при Правительстве Московской области. Этот талантливый человек имеет много государственных, ведомственных и региональных наград. Помимо этого Александр Рожников — активный общественный деятель на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Он активно принимает участие в культурных мероприятиях, которые организуются в Раменском муниципальном округе.

Каждая работа Александра Рожникова — это целая история, полная утонченных деталей. Выразительность работ активирует в зрителе множество эмоций и заставляет задуматься о глубоких смыслах. Уникальность и индивидуальность каждой фигуры дает зрителю возможность ощутить себя частью мировой истории.

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