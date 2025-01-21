В Госдуме призвали закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге

Политик подчеркнул, что «иноагенты захлебываются от соплей» от представленных в музее экспонатов. Например, он обратил внимание на работу художника Евгения Кондратьева под названием Welcome to Russia, которая представляет собой матрешку с железными шипами внутри, и картину с изображением револьвера, направленного на яйцо.

«(Иноагенты-ред.) хвалят криком, какой музей, какой замечательный! Дурят нашу молодежь, и все делают вид, что так и надо», — заявил Миронов.

Лидер «Справедливой России» призвал помочь губернатору Петербурга Александру Беглову навести порядок в городе, так как недопустимо, чтобы подобное происходило на родине президента России Владимира Путина.

«Эрарта» — крупнейший в России частный музей современного искусства в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Он открылся 30 сентября 2010 года. В собрание музея входят произведения, созданные российскими художниками во второй половине XX — начале XXI веков.