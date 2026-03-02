В горокруге Коломна проведут акцию «Безопасное детство»

Парки городского округа Коломна на этой неделе подготовили спортивные и просветительские мероприятия для детей и взрослых. В программе — тренировки, забеги и акция «Безопасное детство», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей и гостей округа приглашают провести время на свежем воздухе активно и с пользой. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне 2 марта с 10.00 до 11.00 и 4 марта с 13.00 до 14.20 пройдут разминка и тренировка по общей физической подготовке.

В парке «Сосновый бор» в Озерах запланированы пробежки 2 и 4 марта с 12.00 до 12.30, а также программа 7 марта с 11.00 до 12.20. В парке Мира в Коломне тренировки состоятся 2 марта с 14.00 до 15.00 и 6 марта с 16.00 до 17.20. 7 марта здесь пройдет забег по размеченной трассе на дистанцию 5 километров с 9.00 до 9.50.

В выходные программа начнется с интеллект-игры, после которой участников пригласят на подвижные игры. Затем состоится акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах поведения на улице и способах предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Завершит день развлекательная программа.

Мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.