В городском театре Чехова 16 ноября пройдет спектакль «Простоквашино»

16 ноября в Чеховском городском театре состоится захватывающий интерактивный спектакль «Простоквашино», который изначально создан для того, чтобы объединить зрителей всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот уникальный проект подходит не только для детей, но и для родителей, бабушек и дедушек, что делает его идеальным событием для семейного досуга.

Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, ведь он позволяет маленьким участникам активно вовлекаться в театральное действие, а взрослым — вновь окунуться в мир любимых детских воспоминаний.

В нашем представлении зрители смогут повстречаться с известными персонажами и стать частью удивительных приключений, развивающих воображение и творчество.

Спектакль начнется в 11:00 и пройдет по адресу: г. Чехов, ул. Московская, дом № 40, в «Чеховском городском театре».

Купить билеты можно по ссылке. Приходите с семьями и насладитесь атмосферой дружбы и веселья в Простоквашино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.