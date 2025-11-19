В фарфоровой студии юные жители Наро-Фоминска расписывают заготовки для благофонда

В фарфоровой студии юные нарофоминцы уже в который раз расписывают белые заготовки, которые позже отправятся в благотворительный фонд. К творчеству активно приобщают, в том числе детей участников СВО и детей с особенностями в развитии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского округа.

Проект, инициатором которого стали начальник территориального управления Евгений Клюшкин и руководитель студии Александр Лексаков, показывает, что искусство должно быть доступно каждому.

Ребята с большим удовольствием преображают фарфоровые заготовки: каждый мазок становится частичкой их фантазии.

«Для детей настоящее волшебство — вдохнуть в чистое фарфоровое изделие душу», — говорит мастер.

Расписанные ребятами фарфоровые работы отправят в благотворительный фонд. Их ценность — двойная: эстетическая и духовная. Каждое изделие будет не только радовать, но и помогать нуждающимся.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.