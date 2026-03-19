сегодня в 17:51

В Электростали отметили Крымскую весну в парке «Авангард»

Праздничные мероприятия в честь Дня воссоединения Крыма с Россией прошли 18 марта в парке «Авангард» в Электростали. Для жителей подготовили концерт, мастер-классы и патриотическую программу для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей разных возрастов. С начала праздника в парке работали волонтеры: они вручали посетителям памятные ленточки в цветах российского триколора и делали детям тематический аквагрим.

Особой популярностью у юных участников пользовался мастер-класс по плетению браслетов. Ребята создавали сувениры в цветах российского флага, которые могли забрать с собой на память.

Главным событием дня стал праздничный концерт. В павильоне парка выступили творческие коллективы культурных центров Электростали. Артисты представили вокальные и хореографические номера, посвященные любви к Родине и уважению к ее истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.