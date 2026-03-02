В Электростали открыли выставку Юрия Попкова «Благодарение»

Персональную выставку живописи Юрия Попкова «Благодарение» открыли 28 февраля в Выставочном зале имени О.А. Коняшина в Электростали. Экспозицию посвятили памяти художника Александра Тихомирова, которому в этом году исполнилось бы 70 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие собрало художников, друзей автора, представителей творческой интеллигенции и ценителей искусства. Выставка приурочена к памяти уроженца Электростали, живописца Александра Тихомирова. В отдельной части зала представлены его работы в технике «оконопись», которые придают экспозиции особую ценность.

Директор МУ «Музейно-выставочный центр» Юлия Андронова пожелала гостям внимательного и неспешного знакомства с полотнами. Художник Юрий Богачев подчеркнул глубину и чистоту произведений автора.

«Юрий Попков — яркий представитель современного реализма. Как в иконе нет ничего лишнего, так и в его произведениях нет мелочности и суетности. Точные по композиции картины всегда несут понятную, светлую идею», — отметил Богачев.

«Задача художника — нести благо. Я стараюсь вкладывать в свои работы только самое хорошее, самое радостное, что вижу в жизни», — сказал Юрий Попков.

Выставка будет работать до 22 марта по адресу: улица Чернышевского, 38. Возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.