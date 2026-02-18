сегодня в 16:00

В Электростали открылась фотовыставка о женах и матерях Героев СВО

В Центральной городской библиотеке имени К.Г. Паустовского 17 февраля открылась фотовыставка «Жены и матери Героев СВО. Электросталь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Экспозиция посвящена женщинам, чья стойкость, любовь и поддержка стали опорой для участников специальной военной операции. На открытии присутствовали жены и матери военнослужащих, представители администрации городского округа, Совета депутатов и предприниматели.

Перед началом официальной части для гостей провели экскурсию по выставке. Экскурсию провела инициатор проекта, директор благотворительного фонда Юлия Гурова. Организаторы отметили, что главная цель выставки — выразить благодарность женщинам, поддерживающим защитников Отечества, а также создать атмосферу памяти и гордости.

В завершение мероприятия ученики Детской музыкальной школы исполнили музыкальные произведения. На скрипке выступила Дарья Фаттахова, на фортепиано — Максим Ипполитов.

Фотовыставка будет работать в библиотеке до 26 февраля включительно. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.