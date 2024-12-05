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В Егорьевском музее анонсировали проект «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну»

Егорьевский историко-художественный музей анонсировал старт нового уникального проекта «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну», который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» — это знакомство через изобразительное искусство с культурным и историческим наследием России.

Старинный русский город представит посетителям музея свою богатейшую историю и уникальное архитектурное наследие. Коломенский кремль, храмы, монастыри, дворянские и купеческие усадьбы, составляющие значительный пласт исторического и культурного наследия не только города, но и всей России, не оставят равнодушными участников выставки.

Уникальный контент — основа художественной экспозиции — создавался на протяжении более 10 лет выдающимися художниками России и стран зарубежья. Отобранные для выставки произведения, по словам организаторов, покажут самые знаковые исторические места и архитектурные объекты города, а технологии виртуальной реальности позволят более глубоко погрузится в события прошлого.

VR-путешествие погрузит посетителей музея в исторические, культурные события, связанные с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, митрополита Филарета, архитектора Матвея Казакова и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.