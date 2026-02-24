В Егорьевске стартовал VIII фестиваль «Живые картины»

Восьмой молодежный фестиваль истории и искусства «Живые картины» стартовал в Егорьевском музее. К участию приглашают студентов и инициативные группы от 14 до 24 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Живые картины» — ежегодное творческое состязание для молодежи, вдохновленное традицией костюмированных инсценировок литературных и живописных произведений. Проект направлен на развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала участников.

Для участия необходимо до 27 февраля собрать команду из пяти человек, заполнить заявку по ссылке и направить ее на электронную почту Егорьевского музея: egorievsk-museum@yandex.ru.

27 февраля состоится этап «Квиз-арт», где команды продемонстрируют знания живописи и искусства, а также навыки логического мышления и командной работы. В этот день пройдет жеребьевка — участники получат картины для дальнейшего изучения. В течение месяца конкурсанты будут работать с кураторами музея, а 3 апреля представят в парадном зале театральные постановки и исследовательские проекты. Задача команд — создать сценическую зарисовку по выбранной картине и «оживить» произведение искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.