В Егорьевске 21 сентября откроется выставка работ Вадима Ветлина

Вадим Евгеньевич родился в Егорьевске, но большая часть его жизни связана с Сергиевым Посадом, краем, который издавна славился мастерами-резчиками. Он окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище имени В. М. Васнецова, отделение художественной обработки камня. Художник многие годы работает с деревом и создает резные скульптуры, панно, в последнее время он увлекается керамикой и живописью. Одна из наиболее ярких работ мастера — резное изображение великомученика Георгия Победоносца, почитаемого как небесного покровителя воинов, а также города Егорьевск, который носит имя святого.

В деревянной скульптуре и в резных декоративно-прикладных произведениях Вадима Ветлина прослеживается преемственная связь с традициями сергиевской маховой резьбы и с художественными открытиями представителей русского модерна Абрамцевской традиции и русского авангарда начала ХХ века, для которых одним из главных источников вдохновения было народное искусство, так называемая художественная культура примитива.

Вадим Ветлин — глава большой творческой династии. Жена художника Ольга также закончила Абрамцевское художественно-промышленное училище в Хотьково, курс керамики, но в дальнейшем помогала супругу в создании образов «бабушек» — резных скульптур деревенских жителей. Дети Вадима и Ольги также окончили художественные учебные заведения. Вадим и Ольга Ветлины являются членами Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО. С 1985 года постоянно участвуют в профессиональных художественных выставках разного уровня.

На выставке в Егорьевском историко-художественном музее будет представлена не только резьба по дереву, но и керамика и живописные произведения художника.

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