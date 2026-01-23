сегодня в 16:21

В Дубне стартует вернисаж к юбилею дворца культуры «Октябрь»

Масштабный вернисаж «Палитра мгновений» откроется 23 января во дворце культуры «Октябрь» в Дубне и станет первым событием юбилейной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне 23 января во дворце культуры «Октябрь» стартует праздничный вернисаж «Палитра мгновений». Мероприятие продлится три дня и познакомит жителей города с художественными коллективами учреждения.

В рамках программы гости смогут пообщаться с художниками и фотографами, узнать секреты их мастерства, а также насладиться живой музыкой. Для детей подготовлены мастер-классы и встречи со студией декоративно-прикладного творчества.

Художественный руководитель дворца культуры Оксана Ляднович отметила, что организаторы постарались сделать вернисаж интересным и запоминающимся. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что вернисаж открывает серию мероприятий, посвященных юбилею одного из старейших культурных учреждений города.

Вернисаж пройдет по адресу: г. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1. Вход свободный. Подробная программа размещена на сайте дворца культуры «Октябрь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.