В Дубне стартовал международный театральный фестиваль «Мост»

В четвертый раз в Дубне проходит театральный фестиваль «Мост». В этот раз он посвящен 80-летию с момента окончания Великой Отечественной войны и носит название «Мост Победы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый год у нас меняются название и тематика. В этом году — «Мост Победы». Понятно, что год необычный, год Великой Победы, и большинство спектаклей наши гости покажут на тему Великой Отечественной войны. Но будут и просто о победе добра над злом. Наверное, это изюминка фестиваля этого года», — рассказала о конкурсной программе Юлиана Кукарникова, организатор фестиваля «Мост», режиссер театра-лаборатории «Квадрат».

В этом году покажут 14 постановок в конкурсной программе. Принимают участие 14 коллективов из 13 городов России и Беларуси. Как и в прошлые годы, принимают участие и профессиональные коллективы, и любительские. В состав жюри в этом году вошли заслуженные артисты России Анна Терехова и Виктор Ананьин, режиссеры Андрей Оганян и Дмитрий Креминский.

Посмотреть спектакли в рамках фестиваля жители и гости Дубны смогут до 31 августа на сценах театра-лаборатории «Квадрат» и комплексного центра «Инициатива».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.