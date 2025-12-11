В Домодедово прошел концерт для людей с ограниченными возможностями 9 декабря

В Домодедово 9 декабря в молодежном центре «Победа» состоялся концерт, объединивший жителей округа, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В молодежном центре «Победа» прошел большой концерт, на который пригласили жителей Домодедово, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди гостей были депутаты, представители общественных организаций и руководство округа. Они поздравили участников и отметили их активность.

На сцене выступили поэты, певцы и танцевальные коллективы Домодедово. Многие артисты сами преодолевают серьезные жизненные трудности, но продолжают заниматься творчеством и спортом. Зрители тепло встречали каждого участника.

Депутат Московской областной думы Олег Жолобов напомнил, что такие мероприятия помогают людям почувствовать себя частью общества. Глава округа Евгения Хрусталева отметила, что в Домодедово ведется работа по созданию доступной среды, а главное — видеть столько активных людей на концерте.

Председатель совета депутатов Леонид Ковалевский подчеркнул важность поддержки тех, кто возвращается с фронта после ранений. Ансамбль «Мелодии сердца», которому уже 30 лет, также выступил на концерте. Вячеслав Коростылев, председатель Домодедовской районной организации Всероссийского общества инвалидов, рассказал, что жители округа с ограниченными возможностями активно участвуют в культурных и спортивных проектах и становятся лауреатами конкурсов.

В завершение вечера самым активным участникам вручили благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.