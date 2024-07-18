В Домодедове открылась выставка картин в старинной технике художника Григора Казаряна

Выставка картин «Окно в природу» открылась в молодежном комплексном центре «Победа». На ней представлены более 100 картин художника Григора Казаряна в стиле многослойной живописи, передает пресс-служба администрации городского округа.

Посещение выставки свободное, она открыта до 12 августа с понедельника по субботу.

«Стараюсь писать, как в старину. Специальная технология, при которой после каждого нанесенного слоя палитры нужно полотну дать просохнуть. Этюд можно написать за полчаса в месте, которое мне приглянулось, а дорабатывать буду уже дома. На это может уйти день, а может месяц», — пояснил художник Григор Казарян.

Григор Торгомович в живописном творчестве более 60 лет. Начал заниматься с 7 лет в художественной студии имени всемирно известного советского и армянского художника Мартироса Сарьяна.

«Когда в школе делали стенгазеты, без моего рисунка не обходилось. Всегда меня просили внести свои штрихи. Рисовал так, как чувствую, и „заболел искусством“», — рассказал художник.

Григор Казарян получил образование в художественной академии в Таллине, провёл бесчисленное количество выставок своих полотен и стал членом Союза художников Армении. Работал декоратором и главным художником в театрах, реставратором в картинной галерее, а также реставрировал иконы и фрески в древнем городе Эребуни.

В 1999 году он переехал в Домодедово, планировал на 3-4 месяца. Красота природы Московского региона до сих пор не отпустила Григора Торгомовича и теперь его вторая Родина — Домодедово.

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