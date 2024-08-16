В Домодедове открылась персональная выставка работ Екатерины Бибиковой

На выставке «Муза» представлены портреты, морские пейзажи, графические рисунки и сюжетные картины, выполненные талантливой художницей.

Работы отличает реалистичный и подчас минималистичный стиль, глубина и точность передачи образов. Живопись, вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность предметов, их живописность, материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду.

Екатерина Николаевна Бибикова — лауреат престижных художественных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени де Ришелье. Екатерина Николаевна — мастер портретной живописи, графических рисунков и сюжетных картин. В ее творчестве можно найти и великолепные марины, и живописные цветочные композиции.

Выставка продлится до 29 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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