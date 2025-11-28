В доме культуры «Луч» прошел концерт «О маме с любовью»

Один из самых теплых праздников — День матери — отмечается в России в последнее воскресенье ноября. 26 ноября в Петрово-Дальневском доме культуры «Луч» состоялась концертная программа, посвященная тем, кто играет важнейшую роль в жизни каждого человека, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Под руководством наставников воспитанники творческих коллективов подготовили для своих мам самый лучший подарок — искренние и трогательные выступления, наполненные любовью и благодарностью. Невероятные эмоции царили в зрительном зале, каждый ощущал нежность и признательность талантливым ребятам.

Программа порадовала разнообразием номеров — от вокальных композиций до хореографических постановок. Артистизм юных исполнителей, яркие костюмы и выразительные движения никого не оставили равнодушным. Лица мам светились счастьем и гордостью за своих детей.

Праздничный концерт, ставший настоящим признанием в любви самым важным людям в нашей жизни, порадовал всех без исключения — и выступающих, и публику, подарив всем яркие эмоции и впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.