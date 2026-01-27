В долгах как в шелках? Действительно ли звезду «Папиных дочек» Казакова ищет ФССП

Якобы влезший в долги актер Михаил Казаков, ставший популярным по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал, что больше не является высокооплачиваемым актером. Имущество артиста ищут из-за долга около 2 млн рублей, 1,4 млн из которых — кредиты, также есть задолженность по алиментам, сообщает сайт MK.ru .

Казаков поделился, что работает в области финансирования, социальных проектов и объектов. Его деятельность не связана с чем-то творческим.

Сниматься у артиста не получается якобы из-за действий экс-жены. Она отправилась на ток-шоу на федеральном канале и наговорила про него нелицеприятные вещи.

Актер отметил, что от него требуют заплатить алименты за ребенка, который, в соответствии с судебным решением, живет с ним.

Информацию о том, что Федеральная служба судебных приставов ищет имущество Казакова, артист назвал недостоверной. Он сказал, что журналисты обнаружили его контакты быстро. У правоохранителей есть больше данных об актере, чем у корреспондентов.

«Я думаю, им было бы гораздо легче меня найти и спросить обо всем, чем вам. Так что не стоит верить всему, что пишут», — добавил Казаков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.