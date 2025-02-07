В Дмитровском округе прошла первая в 2025 году ярмарка трудоустройства

Первая в этом году ярмарка трудоустройства прошла в Дмитровской торгово-промышленной палате. Свои вакансии на ярмарке представили 17 организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работодатели представили 89 вакансий на 653 рабочих места.

В округе продолжают пользоваться повышенным спросом представители рабочих профессий. Это операторы станков, операторы производственных линий, слесари, сварщики, механики, электромонтёры и электрики. При этом работодатели, помимо высокой зарплаты, предлагают при трудоустройстве и хороший дополнительный соцпакет: корпоративный транспорт до работы и обратно, бесплатное питание на рабочем месте, и даже предоставление общежития или компенсацию за найм жилья.

Открывшая работу ярмарки трудоустройства, заместитель главы Дмитровского муниципального округа Светлана Тарасова отметила, что в округе сохраняется очень низкий уровень безработицы — признанных безработными в округе чуть более 120 человек, и ярмарка трудоустройства — прекрасный помощник в поиске варианта работы, так как здесь происходит личный контакт соискателя и представителя кадровой службы предприятия.

Посетителями ярмарки стали жители разных возрастов. Пришли и студенты из нескольких средне-специальных учебных заведений. Как пояснили ребята, они хотят присмотреться к имеющимся вакансиям по их специальностям, чтобы после получения диплома выбрать наиболее интересный для каждого вариант трудоустройства.

«Ярмарка трудоустройства — это не просто возможность найти работу, а шанс стать частью сильного и развивающегося сообщества. В нашем округе множество предприятий, которые не только предлагают достойные рабочие места, но и заботятся о своих сотрудниках, предоставляя транспорт, питание и жилье», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Куданин.

На ярмарке трудоустройства профессионалы Кадрового центра провели для всех желающих тренинг по развитию «мягких», коммуникативных навыков. За час участники тренинга смогли узнать, какие способности помимо профессиональных высоко ценятся и как такие навыки можно развить.

Всего ярмарку трудоустройства посетили 260 человек. Работодатели собрали 216 контактов потенциальных сотрудников.

«В будущем планируется расширить площадку для проведения ярмарок вакансий, сделать мероприятие более масштабным, так как предприятий и учреждений, желающих участвовать в ярмарке трудоустройства, в разы больше», — отметил начальник отдела кадрового консультирования Кадрового центра Подмосковья Денис Давыдов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.