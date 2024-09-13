В Дмитровском округе пройдет кинопоказ под открытым небом 15 сентября

15 сентября в парке имени И. А. Лямина для жителей и гостей Дмитровского округа состоится показ мультфильма «Летучий корабль» под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

Начало сеанса в 20:00. Вход свободный (12+).

Кинопоказ пройдет по адресу: Дмитровский городской округ, ул. Парковая, парк культуры и отдыха им. И. А. Лямина.

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