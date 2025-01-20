​​​​​​​В Дмитрове стартовала выставка Антона Катышева «Солнце вдруг…»

В музейно-выставочном комплексе города Дмитров открылась персональная выставка Антона Катышева. Выставку можно посетить до 9 марта 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении многих лет Антон неустанно трудится, создавая картины и открывая новые удивительные выставки. И вот он представил гостям новую экспозицию с оригинальным названием «Солнце вдруг…».

На этой выставке художник демонстрирует результаты творческой поездки в Санкт-Петербург. Название выставки такое же неожиданное, как и солнце в северной столице. Помимо пленэров Санкт-Петербурга, мастер представил вниманию зрителя пейзажи Выборга и Пскова. Впечатление живописца от города на Неве, его величественной архитектуры поможет посетителю мысленно прогуляться по улицам и проспектам северной столицы.

Большинство работ, представленных на выставке, написаны с натуры.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина напомнила ценителям искусства, что выставку можно посетить до 9 марта 2025 года (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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