В Дмитрове обсудили развитие культуры и туризма на приеме граждан 22 января

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Дмитрове 22 января состоялся личный прием граждан, посвященный вопросам развития культуры и туризма в Подмосковье. В мероприятии приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии Алла Полякова, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутат Мособлдумы Александр Орлов и глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Жители округа обратились с просьбами о реконструкции зданий культурных учреждений, ремонте библиотек и присвоении Дмитрову статуса города-курорта. Главный администратор драмтеатра «Большое гнездо» Татьяна Исаева попросила содействия в реконструкции здания бывшего Дома культуры. Василий Кузнецов отметил, что министерство будет добиваться включения финансирования реконструкции в федеральную программу на 2027–2028 годы после подготовки необходимой документации.

Дмитровчанка Елена Климаш подняла вопрос о ремонте и дооснащении детской библиотеки. Алла Полякова обсудила с ней продвижение чтения среди детей, а министр культуры подтвердил, что в этом году библиотека пройдет ремонт в рамках программы инициативного бюджетирования.

Ремонт также запланирован для Дома культуры «Керамик» в поселке Катуар по региональной программе с софинансированием из областного и местного бюджетов. Жительница Светлана Горохова предложила присвоить Дмитрову статус города-курорта. Василий Кузнецов сообщил, что министерство направило администрации округа разъяснения по процедуре оформления такого статуса.

Жители выразили благодарность за капитальный ремонт детской школы искусств и закупку музыкальных инструментов, проведенные ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.