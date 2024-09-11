В Дмитрове 14 сентября состоится открытие 34 театрального сезона
Фото - © Дмитровский драматический театр
Первый спектакль 34 театрального сезона состоится 14 сентября. Актеры Дмитровского драматического театра представят зрителям спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» по повести русского писателя Николая Лескова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Это одно из самых драматичных по сюжету и внутреннему содержанию произведений русской классической литературы XIX века. Любовь — основная тема повести. Именно это чувство толкает Катерину Измайлову на чудовищные убийства. В то же время любовь становится для нее смыслом жизни.
Показ спектакля состоится 14 сентября в 17:00. Возрастное ограничение: 16+.
А в воскресенье, 15 сентября, состоится спектакль «Золушка» по мотивам сказочника Евгения Шварца. Зрителям покажут романтическую, волшебную сказку о любви.
Показ пройдет 15 сентября в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.
Дмитровский драматический театр находится по адресу: Дмитровский округ, ул. Загорская, д. 64.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Задать вопросы можно по телефону: 8 (906) 033-96-60.
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