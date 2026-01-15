В детском саду №62 Одинцовского округа провели занятия о народах России

Воспитанникам подготовительной группы рассказали о традициях, костюмах и играх различных народов страны. Воспитатели отметили, что такие занятия помогают укреплять чувство общности и гордости за многонациональную Родину, а также формируют интерес к культуре и обычаям.

Ранее в детском саду №62 провели спортивное мероприятие «Игры народов мира». Его целью стало расширение знаний детей о разнообразии национальных игр и развитие физических качеств, таких как ловкость и координация движений. В этот день дошкольники попробовали японскую игру «Хвост дракона», русскую забаву «Золотые ворота», татарскую игру «Кто первый?», бурятскую «Пронеси – не урони» и дагестанскую «Быстрая шапка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.