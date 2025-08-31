В день 87-летия Ступино горожанам показали театрализованное шоу

Центральная площадь Ступино стала сценой для грандиозного флешмоба, в котором приняли участие более 550 артистов. Театрализованное представление, посвященное 80-летию Великой Победы, стало одним из ключевых событий празднования 87-летия города, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.

В танцах и номерах театрализованного представления соединились разные эпохи — от довоенного времени до наших дней. На площадь одновременно вышли танцоры, гимнасты, фигуристы, велосипедисты, мотоциклисты, хоккеисты и лыжники.

В постановке участвовали творческие коллективы округа — «Калинка», «Каприз», «Радуга танца», «Тодес» и многие другие. К ним присоединились школьники и их родители, которые специально для праздника разучили вальс на мастер-классах.

Вместе с жителями театрализованную постановку смотрели глава округа, секретарь местного отделения «Единая Россия» Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, заместители главы.

Праздник объединил сотни артистов и тысячи зрителей, подарив всем чувство гордости за родной город и его историю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.