В Черноголовской библиотеке открылась выставка «картин на воде» в технике эбру

В Черноголовской библиотеке открылась выставка необычных «картин на воде» от студии «Эбру без границ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эбру — оригинальная техника, которая позволяет создавать красочные абстрактные рисунки, даже если вы оказались на мастер-классе впервые. А те, кто посещает занятия регулярно учатся новым техникам и приемам. В Черноголовке мастер-классы по эбру уже несколько лет проводит энтузиаст своего дела Елена Модестова, организатор и руководитель студии «Эбру без границ».

В 2021 году её проект стал победителем грантового конкурса «Меняем город к лучшему», что позволяет проводить бесплатные мастер-классы и занятия арт-терапии для всех желающих, в том числе среди социально значимых групп — в классах детей с ОВЗ и инвалидов.

Те, кто приходит на занятия впервые, с легкостью погружались в мир красок и воды. Елена шаг за шагом объясняет, как с помощью тонкой кисти, капель краски и плавных движений создать удивительные узоры, которые затем переносятся на бумагу. Простота основ эбру и радость от мгновенного результата дарят новичкам уверенность в своих силах.

Регулярные участники мастер-классов получают возможность углубить свои навыки, освоив новые техники и приёмы. Они экспериментируют с цветовыми сочетаниями, добавляют элегантные детали и развивают свой художественный стиль.

Процесс создания новой картины похож на маленькое чудо и каждый участник создает уникальный рисунок. Мастер-классы по «Эбру без границ» в Черноголовской библиотеке любят посещать и дети, и взрослые — это по-настоящему семейный проект.

С 1.12.2024 по 1.02.2025 г. в Черноголовской библиотеке проходит выставка работ, созданных на мастер-классах Елены Модестовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.