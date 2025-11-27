В Черноголовке состоится второй концерт «Музыка советского кино»

В прошлом году в Черноголовке с успехом прошел концерт «Музыка в кино». Гостям настолько понравилось, что организаторы решили продолжить реализацию проекта в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии праздников в Доме ученых пройдет новогодний музыкальный вечер от создателей Cultural Intelligence — концерт «Музыка советского кино — 2».

На этот раз представят совершенно новую программу из самых любимых кинопесен. В программе — только хиты: Мелодии «Жестокого романса» и зажигательные песни из «Небесного тихохода». Лиричная «Весна на Заречной улице» и авантюрные «Три мушкетера». И конечно, культовые темы из «Электроника», «Детей капитана Гранта» и многое другое.

Мероприятие настолько пользуется популярностью у жителей Черноголовки, что билеты раскупаются впервые несколько дней после анонса мероприятия.

Концерт пройдет 20 декабря в 18:00 в зале Дома ученых по адресу: Институтский проспект, д. 7

Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.