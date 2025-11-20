В Чехове стартовала продажа билетов на новогодние представления

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» стартовала продажа билетов на новогоднюю программу «За Новым годом в Антарктиду». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Мелихово» приглашает на новогоднюю программу, которая начнется с занимательного квеста по усадьбе. Посетители, как настоящие покорители Антарктиды, отправятся разгадывать загадки таинственного белого континента. Затем сказочная экспедиция переместится в Театральный двор, где состоится представление, главными героями которого станут три храбрых пингвина. Вместе с ними зрители будут преодолевать трудности, попадать в забавные ситуации и учиться новому. Эта история о вере в добро, взаимовыручке и умении не отчаиваться даже в самых безнадежных ситуациях.

Спектакли пройдут с 26 по 28 декабря 2025 года и с 4 по 7 января 2026 года.

Подробная информация о датах и времени начала представлений на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.