В Чехове прошел патриотический концерт «Нашим Героям посвящается»

Во Дворце культуры «Дружба» м. о. Чехов прошло патриотическое мероприятие «Нашим Героям посвящается» в рамках народного проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом концерта на площади ДК работала благотворительная ярмарка, организованная Чеховским благочинием. Здесь были представлены вязаные изделия, игрушки, предметы дизайна и интерьера, мыло ручной работы. Предметы изготовили прихожане церкви, воспитанники воскресной школы и неравнодушные жители округа. Все собранные средства пойдут на помощь 252-му гвардейскому мотострелковому полку.

Мероприятие «Нашим Героям посвящается» посетило около 400 человек. Среди почетных гостей были семьи участников специальной военной операции, председатель благотворительного фонда во имя Архистратига Божия Михаила Людмила Шакурова, глава Чехова Михаил Собакин, председатель Совета депутатов Галина Козина и координатор фонда «Защитники Отечества» Елена Дороничева.

«В нынешние времена особенно остро ощущается необходимость воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и уважения к тем, кто защищает ее интересы. Такие мероприятия, как сегодняшний концерт, помогают нам сохранить историческую память, укрепить дух единства и сплоченность нашего общества. Они напоминают нам о том, что свобода и мир — это те ценности, за которые стоит бороться и которые нужно беречь», — отметил Собакин.

В зоне проведения СВО воины продолжают выполнять боевые задачи на фронте. На сцене были представлены истории солдат, чьи смелость и мужество служат примером для подрастающего поколения.

Присутствующие почтили минутой молчания память бойцов, погибших в ходе СВО, среди которых были и жители Чехова. В знак благодарности за проявленную самоотверженность Героев, их родным и близким вручили цветы и подарки.

Перед зрителями выступили православный военный хор инженерных войск МО РФ «За веру и Отечество» и другие артисты, исполнив стихотворения и песни.

Народный проект «Нашим героям посвящается» учрежден Благотворительным фондом во имя Архистратига Божия Михаила при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.