В Бронницах прошло торжественное открытие зимнего сезона 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, в Бронницах на территории парка культуры и отдыха «Бронницкий луг» состоялось торжественное открытие зимнего сезона «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Зима в Подмосковье» направлен на повышение туристической привлекательности Московской области для жителей и гостей региона.

Для бронничан была подготовлена праздничная концертная программа, анимационная программа для детей. На праздник к малышам пришел Дед Мороз. Снегурочка проводила интерактивные игры со зрителями. Все желающие могли написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, так как на парке работала «Почта Деда Мороза». На территории причала была организована тематическая фото зона. Работал теплый очаг. Гостей праздника угощали горячим чаем. Финалом мероприятия стало торжественное зажжение новогодних огней на елке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.