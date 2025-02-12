11 февраля в культурном центре «Обухово» в Богородском округе прошла встреча с членом Союза писателей России Александрой Мазуркевич, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было организовано председателем Союза пенсионеров поселка Обухово Ираидой Жмыревой. На встрече также присутствовали руководитель центра культуры Алексей Чернов и заведующая библиотечным отделом Елена Царева.

Александра Валентиновна — детский писатель, но пишет не только для детей. Многие ее рассказы предназначены и для старшего поколения. Автор прочла несколько своих произведений. Сколько смеха и улыбок вызвал юмористический рассказ «Деревенский случай». Поделилась автор воспоминаниями о юношеской любви, прочитав небольшой рассказ «Тайная муза».

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Все написанное основано на реальных событиях, на сюжетах, взятых из нашей повседневной жизни. Герои рассказов живут рядом с нами. Писательнице были заданы, как обычно, интересные вопросы, на которые она охотно отвечала. Встреча пролетела как одно мгновение, двух часов явно не хватило, договорились встретиться в ближайшее время.

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