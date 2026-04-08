В Богородском округе прошел театральный марафон «Поединок»

Театральный марафон проекта «Театральный поединок» состоялся 6–7 апреля в культурном центре «Обухово» в Богородском округе. В нем приняли участие коллективы из восьми городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение двух дней участники демонстрировали навыки актерской импровизации в формате сценического баттла. Артисты выходили на сцену без сценария, полагаясь на реакцию зала и собственную креативность. Зрители поддерживали команды и становились частью происходящего наравне с актерами.

Театральный коллектив «Воробушки» из Обухова выступил на родной сцене и получил бурные овации. Поддержать молодых артистов пришел депутат Богородского округа Владимир Козынченко. Его напутственные слова стали стартом для поединков и придали участникам уверенность.

Проект «Театральный поединок» направлен на формирование молодежного творческого сообщества и развитие актерского мастерства. Образовательная программа включает занятия и мастер-классы по импровизации, которые помогают участникам совершенствовать навыки и двигаться к профессиональному уровню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.