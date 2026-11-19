Артисты подготовили для жителей пансионата «Ногинский» программу со стихами, песнями, юмором и узнаваемыми жизненными историями. Участники студии продемонстрировали актерское мастерство, а зрители поддержали выступления аплодисментами.

Для участников «Третьего возраста» такие встречи — возможность поделиться теплом с людьми, которым особенно нужно внимание. В коллективе уверены, что на пенсии жизнь только начинается.

Студию возглавляет Светлана Лукович. Коллектив работает в рамках нацпроекта «Семья», активно участвует в конкурсах и фестивалях и регулярно получает награды. Его выступления ценят за искренность, эмоциональность и любовь к сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.