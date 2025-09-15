В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

Территория сквера у фабрики станет большой творческой мастерской для креативных жителей Балашихи и раскроет историю этого места.

Участники увидят ожившие с помощью АI архивные фото фабрики и примут участие в создании коллективной анимации и большого уличного арт-объекта из нитей. Выставка «Хрупкая сила» представит работы, посвященные женским профессиям на фабрике.

В программе фестиваля танцевальные номера и костюмированное дефиле, творческие мастер-классы и арт- и дизайн-маркет. В течение всего фестиваля — музыкальный концерт и DJ-сет. Для детей и взрослых будут организованы дворовые игры, мини-футбол и лазертаг.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Адрес проведения: Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7, арт-квартал Фабрика1830.

Время проведения: 20 сентября: с 14:00 до 22:00; 21 сентября: с 14:00 до 19:00.

Подробная информация на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.