В 2025 году самыми популярными стали подкасты радио «КП»

Программы радио «КП» уже на протяжении 5 лет возглавляют чарты подкастов

Уже пять лет подряд программы радио «Комсомольская правда» неизменно возглавляют чарты самых прослушиваемых подкастов. Согласно годовому отчету сервиса «Яндекс.Музыка», в рейтинге «Топ-10 радио-шоу 2025» сразу три первых места достались проектам kp.ru .

Золото завоевала «Студия подкастов радио КП», серебро — музыкальный проект «Настоящий хит-парад», а бронзу — общий раздел радио «КП», включающий все их передачи.

Что касается конкурентов, в первой десятке присутствует сразу три утренних развлекательных шоу. «Поехали» («Авторадио») занимает четвертую позицию, «Русские перцы» («Русское радио») — восьмую, а замыкает рейтинг программа «Сергей Стиллавин и его друзья» («Маяк»).

Представители «Яндекс.Музыки» отмечают, что в текущем году радиоподкасты впервые были выделены в отдельный итоговый рейтинг из-за их постоянного присутствия в чарте.

«Это наглядный признак того, что пользователи слушают, например, радио „Комсомольская правда“ не только на FM-волнах, но и намеренно включают его на нашем сервисе. Их подкасты хорошо подготовлены для прослушивания в интернете», — отметили в сервисе.

Важно отметить, что в ноябре радио «КП» было удостоено премии «Радиомания» за двукратное увеличение интернет-аудитории, которая к концу 2025 года достигла 4 миллионов слушателей в месяц. При этом ежедневная аудитория радиостанции на FM-волнах составляет почти 2 миллиона человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.