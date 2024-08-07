Определена программа «Пушкинского театрального фестиваля — 2024», который пройдет на сцене летнего театра Центрального парка культуры и отдыха города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоится с 29 августа по 01 сентября и посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Он откроется театрализованным представлением, посвященным юбилею великого поэта. Зрителей ждут отрывки из стихотворений Пушкина, сцены из опер по его произведениям и романсы в исполнении артистов Пушкинского музыкально-драматического театра, театров Москвы и Подмосковья, выступления почетных гостей фестиваля. Завершится открытие спектаклем «Маленькие трагедии» в постановке Московского театра иллюзии (Сцена на Перовской) в жанре трагифарс.

30 августа на сцене фестиваля Дмитровский драматический театр представит премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Дениса Кожевникова по одноименной повести Николая Лескова. В этот же день ночным показом мистического фарса «Вий. Три ночи» фестиваль отметит 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя.

31 августа Московский театр актера и куклы «Перчатка» покажет юным зрителям спектакль для детей в одном действии по мотивам сказок А. С. Пушкина «У Лукоморья». В этот же день пройдет еще один показ для детей. Московский драматический театр PARABASIS представит интерактивный спектакль «Сказка о царе Салтане, рассказанная ученым котом» по сказкам А. С. Пушкина.

1 сентября Пушкинский музыкально-драматический театр покажет музыкальную комедию в двух действиях «Женитьба Бальзаминова». Режиссер-постановщик Борис Урецкий. Спектакль создан благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив в честь 200-летия со дня рождения А. Н. Островского и стал финалистом премии #Мывместе в ЦФО. А вечером Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» представит спектакль «Грушенька» по повести Н. С. Лескова «Очарованный странник».

По окончании спектакля состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, во время которой театральная эстафетная палочка будет передана следующему фестивалю.

В дни фестиваля зрителей также ждут театрализованные исторические экскурсии «Здесь род поэта начинался. Места литературного Пушкино». Начинаться они будут у памятника Пушкину и Крылову на Советской площади города. В качестве экскурсоводов выступят артисты Пушкинского музыкально-драматического театра. Они расскажут о местах города, связанных с великими именами русской литературы. Участие в экскурсии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Посещение всех спектаклей (кроме спектаклей открытия и закрытия) также является бесплатным по регистрации. Регистрация на спектакли фестивальной программы и продажа билетов на спектакли открытия и закрытия начнутся с 3 августа. Узнать подробности о программе фестиваля, зарегистрироваться и приобрести билеты можно на сайте фестиваля и сайте Пушкинского музыкально-драматического театра. Телефон для справок: +7 (980) 177-50-07.

Фестиваль проводится Пушкинским музыкально-драматическим театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации Пушкинского городского округа.

Генеральным информационным партнером Пушкинского музыкально-драматического театра выступает телеканал «360», информационными партнерами федеральное издание «Музыкальный журнал», информационный портал REGIONS.RU, медиахолдинг «Радиосити», «Пушкинское телевидение». Организационный партнер фестиваля продюсерская компания «Арт сервис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.