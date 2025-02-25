Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

На 98-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Валерия Хугаева. Искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой выразил председатель парламента Республики Северная Осетия — Алания Таймураз Тускаев.

«Она всегда искренне горела сценой, относилась к тем редким людям, кого отличает честное, серьезное и уважительное отношение к профессии. Только вдумайтесь: на счету актрисы более 200 ролей, 30 из которых — главные», — написал Тускаев в своем Telegram-канале.

Хугаева играла на сцене Русского драматического театра им. Е. Вахтангова, которому она посвятила более 60 лет своей жизни. Особенно ярко зрители запомнили ее в роли Фатимы по произведению Коста Хетагурова. Она внесла большой вклад в развитие театрального искусства Осетии.

Свои последние годы Хугаева провела в Москве, но всегда интересовалась культурной жизнью Осетии. Она называла республику своей любовью и судьбой.

«От имени депутатов парламента РСО-Алания выражаю искренние соболезнования родным и близким Хугаевой Валерии Вячеславовны. Светлая память», — заключил Тускаев.