Умерла актриса Пэт Кроули, известная по «Друзьям» и «Династии»

15 сентября в Нью-Йорке за два года до 92-летия скончалась актриса из США Пэт Кроули. Она обрела известность благодаря ролям в сериалах «Династия» (1981–1989 годы), «Друзья» (1994-2004) и «Зачарованные» (1998-2006), сообщает ТАСС .

Сын Кроули сказал, что его мать скончалась в связи с естественными причинами.

Последний фильм, в котором снялась артистка, был «Мон Реве». Он вышел в 2012 году.

На счету у Кроули роли в большом количестве картин. Она снималась в вестернах «Бонанзе», «Мэверике». Играла в криминальных драмах «Ангелы Чарли», «Коломбо», «Беглец» и других фильмах.