Умерла 79-летняя актриса из сериала «Радио Цинциннати» Лони Андерсон

Из-за тяжелой болезни скончалась популярная актриса из США Лони Андерсон. Многие знают ее по съемкам в сериале «Радио Цинциннати», сообщает « Царьград » со ссылкой на Hollywood Reporter.

Андерсон также играла в «Невероятном Халке» и «Истории Джейн Мэнсфилд». Первый фильм с ней вышел в далеком 1966 году, а последний, «Леди 80-х — Рождество Див», – в 2023-м.

Актриса скончалась 3 августа. Она долгое время сильно болела.

Ранее умер актер из фильмов «Вторжение» и «Побег из тюрьмы» Виктор Бутов. Ему было 72 года.