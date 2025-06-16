Умер советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев

В Москве скончался советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает SHOT .

77-летний Богачев долгое время был болен. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности на фоне продолжительной болезни. Тело обнаружили в квартире артиста на Бакунинской улице.

Богачев сыграл десятки ярких ролей в сериалах и фильмах. Например, он запомнился зрителям в картинах «Я тебя помню», «В круге первом», «Темные аллеи». В последней он также выступил режиссером и сценаристом.

Ранее стало известно о смерти актера театра и кино Павла Ульянова, он скончался на 62-м году жизни. Массовый зритель знает его по ролям в популярных сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».